Gmina Krzeszowice. Bieg przez Paryż, czyli bieg z pomocą dla Tomasza Warzechy, byłego policjanta

Bieg jest imprezą dla dorosłych i dla dzieci. Przygotowane są różne trasy. Pierwsza - to biegi uliczne na dystansach 12 km i 6 km. marsz nordic walking na 6 km oraz bieg dla mundurowych 12 km (pod patronatem Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie), druga - to duathlon, czyli bieg połączony z jazdą na rowerze. A ponadto będzie bieg z przeszkodami dla dzieci pn. „Czerwony berecik”. Jak zaznaczają organizatorzy dziecięcy bieg to prawdziwy hit, co roku bierze w nim udział około 200 dzieci.

To już nasz czwarty Bieg przez Paryż. Wszystkie zebrane pieniądze z tego wydarzenia przekazujemy na leczenie naszego kolegi Tomka Warzechy, mieszkańca podkrakowskiego Paryża, byłego policjanta Oddziału Prewencji Policji, który zmaga się z nowotworem, a leki, które ratują mu życie nie są refundowane - mówi Barbara Kubina, prezes Fundacji Ósmy Dzień Tygodnia.