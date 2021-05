Gmina Myślenice. Powstanie krótki, ale ważny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej

- Widzimy konieczność tej inwestycji w związku z tym, że ścieżka gminy Siepraw kończy się na granicy naszych gmin, kładką na potoku, w pobliżu której zlokalizowany zostanie przystanek turystyczny w Zakliczynie. Nasze wsparcie tego projektu pozwoli na dostęp do nowych atrakcji również mieszkańcom gminy Myślenice - mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Nowo wybudowany odcinek połączy ścieżkę w gminie Siepraw, a dokładnie w Zakliczynie, z drogą wojewódzką 967 z Myślenic do Dobczyc. Tędy w przyszłości ma bieg projektowana na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie trasa VeloRaba.

Jeśli zaś chodzi o Velo Rabę, to w ubiegłym miesiącu ZDW wyłonił wykonawców projektów brakujących odcinków tej trasy:

Kasinka Mała – Myślenice, Myślenice – Gdów i Gdów – Stanisławice oraz dwóch kładek rowerowych (przez Rabę w Myślenicach oraz nad doliną potoku Słona Woda stanowiącą teren zalewowy Zbiornika Dobczyckiego). W sumie to ponad 30 km tras. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami na budowę powinna być gotowa do końca 2022 roku.

Jeśli województwo otrzyma na ten cel dofinansowanie, to w 2023 roku powinna ruszyć budowa ponad 8 kilometrów nowych odcinków trasy oraz oznakowanie ponad 20 km już istniejących ścieżek (powstałych w ramach innych projektów) oraz dróg publicznych.

Budowa fragmentu ścieżki w Borzęcie zostanie przez gminę Myślenice sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.