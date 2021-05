Gmina Myślenice. Utrudnienie na drodze gminnej między Głogoczowem a Krzyszkowicami Katarzyna Hołuj

Od poniedziałku (17 maja) przez najbliższe dwa tygodnie, do piątku (28 maja) na drodze gminnej „Pod las” - przysiółek Lonkawa w kierunku Krzyszkowic będzie można napotkać czasowe utrudnienia. Mają one związek z pracami przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Głogoczowie i Krzyszkowicach. Stąd apel gminnych urzędników o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków informujących o tymczasowej organizacji ruchu.