Gmina Myślenice zainwestuje ponad 26 mln zł w szkoły i przedszkola

Formalności dokonano w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach, która jest jedna z tych jedenastu placówek. Jeden z jej budynków, a dokładnie ten w którym mieści się szkoła (oddział przedszkolny działa w sąsiednim i dzieli go ze Środowiskowym Domem Samopomocy) czeka modernizacja za kwotę prawie 3 mln zł. To drugie co do wartości zadanie.

Największym i najdroższym jest bez wątpienia budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach. Jej wartość opiewa na prawie 12 mln zł. W tym zawiera się także rozbudowa samej szkoły, bo przybędzie jej sal dydaktycznych.

Ta mająca już ponad 100 lat szkoła nigdy nie miała sali gimnastycznej. Uczniowie ćwiczą na korytarzu, a alternatywą są wyjazdy do hali sportowej w Myślenicach lub na basen w Myślenicach, ale jest to kłopotliwe zwłaszcza jesienią i zimą.

Dlatego już podpisanie umowy na jej zaprojektowanie, które odbyło się w 2021 roku było ważnym historycznym wręcz wydarzeniem dla lokalnej społeczności. To z 19 maja br. jest tym ważniejsze, że oznacza rozpoczęcie lada moment robót budowlanych.