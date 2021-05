Gmina Wieliczka. Za chwilę finał rozbudowy szkoły w Mietniowie. W kolejce czekają następne oświatowe inwestycje

- Gminie udało się zakupić działki dopiero w 2017 roku. Wtedy okazało się jednak, że pilniejsza niż budowa sali gimnastycznej jest rozbudowa samej szkoły, która po reformie oświaty zaczęła dosłownie pękać w szwach. Stąd decyzja, że najpierw powstanie nowe skrzydło szkoły, a w II etapie sala gimnastyczna. Rozbudowana szkoła wygląda imponująco. Taki oświatowy budynek to wyróżnienie dla Mietniowa. Z tej inwestycji cieszą się wszyscy, od grona pedagogicznego oraz uczniów i ich rodziców, po mieszkańców – powiedziała nam Elżbieta Sendor.

Elżbieta Sendor, radna miejska Wieliczki, mieszkanka Mietniowa, opowiada, że najpierw były to starania o budowę przy szkole sali gimnastycznej, ale długo nie było możliwości zakupu gruntu na którym mógłby powstać taki obiekt.

Dla Mietniowa to chwila historyczna. Starania o rozbudowę popularnej szkoły, do której uczęszczają także dzieci z sąsiednich Pawlikowic i Chorągwicy oraz innych wielickich miejscowości (w tym roku szkolnym jest tam 380 uczniów), trwały od 20 lat.

Mietniowska podstawówka urosła o sale lekcyjne oraz edukacyjne zaplecze o łącznej powierzchni użytkowej 492 mkw. Prócz sal dydaktycznych nowa część szkoły pomieści także: bibliotekę, stołówkę, szatnie, część administracyjno-biurową, gabinety specjalistyczne. Dzieci rozpoczną tam naukę 1 września 2021, a lekcje będą odbywać się wreszcie na jedną zmianę.

Rozbudowa SP w Mietniowie, finansowana w całości z wielickiego budżetu pochłonie 6,5 mln zł. Nieco mniej, bo 4,9 mln zł potrzeba na wykonanie przy tej szkole sali gimnastycznej i dodatkowego boiska. Wieliczka starała się o dofinansowanie tej inwestycji m.in. z rządowego Funduszu Kultury Fizycznej na lata 2021-2022, ale bez efektu. Natomiast w kwietniu br. okazało się, że przyznano gminie dotację na to zadanie w ramach drugiego naboru do „covidowego” Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale tylko w kwocie 1,5 mln zł, co wystarczy na pokrycie ledwie 25 proc. kosztów prac.