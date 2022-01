Gmina Zabierzów. Wątpliwości wokół komunikacji publicznej. Czy niepełnosprawni wsiądą do busa?

Do komunikacji na trasie z Brzoskwini do Krakowa gmina Zabierzów dopłaca przewoźnikowi, żeby świadczył usługi. Obecnie firma wykonująca te kursy - jest ich 8 dziennie tam i z powrotem- dysponuje busami niskopodłogowymi.

Teraz ogłoszono nowy przetarg, ale nie ma zapisów o tym, że autobus powinien mieć obniżaną podłogę, żeby można było wjechać wózkiem inwalidzkim i szerokie przejścia między siedzeniami, żeby np. niepełnosprawna osoba mogła spokojnie przejść. Mój szwagier jeździ na wózku i obawiam się, że do lekarza czy innych instytucji do Krakowa nie dojedzie, jeśli będzie kursował mały, ciasny bus. Gmina może zaoszczędzić, jeśli nowy przewoźnik będzie mógł wykonywać usługi busami, które nie mają udogodnień. To będzie dyskryminacja osób niepełnosprawnych - denerwuje się Czytelnik, interweniujący w redakcji "Dziennika Polskiego".