Grzegorz Lipiec (KO) startuje do Sejmiku z hasłami rozwoju komunikacji i walki o czyste powietrze

W spotkaniu z mediami wziął udział również poseł i były marszałek województwa Marek Sowa. Zdaniem Sowy ostatnie pięć lat "to czas bardzo zły dla Małopolski".

- Symbolem tych rządów jest na przykład utrata Forum Ekonomicznego w Krynicy, najważniejszego wydarzenia polityczno-gospodarczo-kulturalnego w regionie, które odbywało się u nas od 20 lat - czy absolutnie niezrozumiała wojna z dyrektorem Teatru Słowackiego, a właściwie z całym zespołem artystów Teatru Słowackiego. To jest coś, o czym pamiętamy i co nas bardzo mobilizuje do tego, żeby taka sytuacja nigdy już nie miała miejsca, by gospodarze regionu to były osoby, którym przyświeca rozwój i troska o dobro całego województwa - mówił Marek Sowa.