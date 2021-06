Igołomia-Wawrzeńczyce. Rolnicy liczą straty po gradobiciu. Sieć sklepów Biedronka chce odkupić uszkodzone warzywa

W sobotnie popołudnie rolnicy skarżyli się nam, że w 15 do 20 minut stracili to, nad czym pracowali wiele miesięcy.

Szymon Gawlikowski z Wawrzeńczyc mówił, że kapusta po zbiciu gradem pęka, niszczeje, tak samo cukinia, kalafiory, brokuły. - Straty w uprawach są ogromne na terenie kilku wiosek w naszej gminie - mówi Gawlikowski. Był zorientowany, gdzie nawałnica narobiła szkód, bo to strażak, prezes OSP Wawrzeńczyce, którego jednostka była wzywana do pomocy po nawałnicy.

W poniedziałek rolnicy od rana przychodzili do Urzędu Gminy w Wawrzeńczycach, żeby informować o stratach i dopytać o odszkodowania.