Producenci warzyw świętują pod Krakowem. Docenili rolników uprawiających kapustę, kalafiory, paprykę. Zabawa z pokazami lotniczymi Barbara Ciryt

Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku w gminie Igołomia-Wawrzeńczyc zorganizowano trzynasty raz. To okazja do dziękowania za tegoroczne zbiory w tym zagłębiu warzywnym znanym w województwie, całym kraju a nawet poza granicami. To także okazja do wybrania najlepszych rolników, producentów warzyw, których wicemarszałek Senatu Marek Pęk uhonorował tytułami Liderów Produkcji Warzyw.