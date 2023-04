Jak pracują urzędy w Wielki Piątek? Jedne będą nieczynne, inne zamkną się wcześniej Katarzyna Hołuj

W Wielki Piątek (7 kwietnia) urzędy gmin nie będą pracowały w ogóle (tak będzie w Lubniu, Wiśniowej i Raciechowicach) lub krócej niż zwykle. W Pcimiu, Sułkowicach, Sieprawiu i Tokarni będą one czynne do godz. 12, a w Dobczycach do 11. Urząd Miasta i Gminy Myślenice będzie natomiast otwarty do godz. 14, czyli tak jak zwykle w piątki.