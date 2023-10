Jakubowice. Zderzenie motoroweru z samochodem osobowym. Lądował śmigłowiec LPR [AKTUALIZACJA]

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 60-letni motorowerzysta, jadąc od strony Proszowic, zamierzał skręcić w lewo, w drogę prowadzącą w kierunku Koszyc. Nie ustąpił jednak pierwszeństwa kierowcy osobowego renaulta, który jechał od strony Nowego Brzeska. Doszło do zderzenia, w wyniku którego motorowerzysta doznał obrażeń.

Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po jego przybyciu okazało się, że nie ma potrzeby transportować rannego do szpitala w ten sposób. Jego obrażenia nie okazały się na tyle poważne. Poszkodowany został zabrany do szpitala przez karetkę pogotowia. Ruch na drodze z Proszowic do Nowego Brzeska odbywał się wahadłowo.

Obaj kierujący to mieszkańcy powiatu proszowickiego, byli trzeźwi.

