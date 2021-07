Jawornik. We wsi trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy węzła na zakopiance

Ankiety będzie można nadsyłać jeszcze po spotkaniu (do 25 lipca br.) na adres: [email protected] z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Węzeł Jawornik”. Można ją też wypełnić elektronicznie na stronie internetowej inwestycji: www.dk7wezeljawornik.pl/

Jako mieszkańcy Jawornika zabiegamy o tę inwestycję od lat. Kładka, która powstała kilka lat temu rozwiązała problem tylko częściowo, bo poprawiła bezpieczeństwo pieszych, ale nie kierowców. Pozostały lewoskręty, na których dochodzi często do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Na wyjazd z drogi wojewódzkiej na zakopiankę w stronę Krakowa trzeba czekać bardzo długo, a im bliżej weekendu tym włączenie się do ruchu jest trudniejsze, bo sznur samochodów zmierzających w stronę Zakopanego nie ma końca. Ale to nie jedyne niebezpieczne miejsce, podobnie niebezpieczny jest skręt z zakopianki do strefy przemysłowej i wyjazd z niej w stronę Zakopanego