Jechał po rondzie w Dobczycach pod prąd. Doprowadził do zderzenia czołowego Katarzyna Hołuj

Na rondzie w Dobczycach (blisko granicy z Dziekanowicami) doszło do czołowego zderzenia dwoch aut. Stało się to po tym jak 18-letni kierowca wjechał swoją hondą na to rondo... pod prąd. Chwilę później doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (16 stycznia) tuż po północy. To rondo to miejsce, gdzie przecinają się dwie drogi wojewódzkie 964 i 967.