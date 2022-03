Jerzmanowice-Przeginia. Robią stroiki. Konkursowe przygotowania do Świąt Wielkanocnych

Przedstawiciele ośrodka kultury poinformowali, że konkursie na "Najładniejszy stroik wielkanocny" jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych: I - dzieci do 3 klasy szkoły podstawowej, II - dzieci od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej, III - młodzież i dorośli. Zgodnie z planami prace można przynosić do centrum kultury do 5 kwietnia 2022 do godz. 16.

Konkurs ma na celu rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych, upowszechnianie i promowanie tradycji związanych z tematyką Wielkanocy, prezentacja własnych dokonań twórczych oraz kultywowanie Świąt Wielkanocnych.