Juromania 2023. Inscenizacje walk rycerskich na zamku w Korzkwi. Tajemnicze strachy i wspomnienie dawnej właścicielki

W Zakątku Kultura Korzkiew były prelekcje na temat sposobu przetwarzania roślin wraz z przepisami na użycie ziół w kuchni, kosmetyce i w lecznictwie. Muzeum i Galerii Barwy Ziemi w Przybysławicach zorganizowano warsztaty pracy z drewnem i gliną z użyciem prostych narzędzi.

Dla zainteresowanych zamkiem w Korzkwi i dziejami wioski był quest "Z Eleonorą Wodzicką spacer po Korzkwi". Turyści spacerując po tutejszym terenie mogli poznać najważniejsze miejsca historyczne. Organizatorzy tutejszego "odcinka" Juromanii zapowiadali: "Oprowadzi was Eleonora Wodzicka – dawna właścicielka tutejszych dóbr".

To gra terenowa, do której wskazówki spisano na ulotkach, żeby poznać końcowe hasło prowadzące do skarbu. Turyści mogli poznać zamek i kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi.

W niedzielę na łące były biegi dzieci wokół parku pod zamkiem w kilku kategoriach wiekowych, rycerski turniej tenisa i konkursy m.in. na najszybszego drwala, a polegał na cięciu drewna piłą na czas. Przed zamkiem rozgościli się rycerze. Rozłożyli swoje obozowisko organizowali warsztaty strzelania z łuku, garncarskie i prezentowali kuchnię średniowieczną z pieczeniem podpłomyków.