Kandydaci na wójtów i burmistrzów w powiecie myślenickim. 21 osób chętnych do rządzenia na 9 gmin, w jednej bez konkurencji

Kulig wyzywa Gibałę na pojedynek 1 na 1. "Zapraszam totalnego krytyka". Jest reakcja

"Kulig vs Gibała, czyli słowny pojedynek o Krakowie. Twarzą w twarz. Bez sztywnych reguł ograniczających odpowiedzi. Czy to możliwe? To zależy, czy Łukasz...