Karwin. Pierwsza rocznica powstania izby pamięci z I wojną światową w roli głównej

Doskonałym uzupełnieniem historycznych wykładów była obecność grup rekonstrukcyjnych, dzięki którym można było uzupełnić wiedzę teoretyczną, praktyką. A to za sprawą umundurowania, broni i sprzętów z epoki.

- Od kilkunastu lat odtwarzamy armię carską, ponieważ nasi dziadowie w niej służyli. Najczęściej nie jako ochotnicy, ale osoby powołane z poboru do służby. Przywieźliśmy ze sobą eksponaty, które najczęściej wykonaliśmy własnoręcznie. Odtwarzamy oryginalne kolory, napisy, uzupełniamy to informacjami i zdjęciami. Wszystko po to, aby dać pełny obraz życia Polaków walczących w I wojnie światowej – mówi Wieńczysław Kowalski ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Pod obcymi sztandarami”, którego członkowie podróżowali w sobotę przez osiem godzin zaśnieżonymi drogami do Karwina aż z Lublina.