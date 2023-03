Kleszcze i sarny

Otóż im więcej saren tym więcej przenoszonych przez nie pasożytów. Mniejsza o nicienie i tasiemce. Czy inne pchły. Najgorsze są kleszcze.

Minionej jesieni oglądałem przez mocną lornetkę stadko saren w opłotkach wsi. Moją uwagę przykuły czarne punkty na sierści. Po kwadransie cierpliwego czekania zwierzaki podeszły na kilkanaście kroków, a lornetka zamieniła się w rodzaj mikroskopu. Czarne punkty to utuczone krwią kleszcze. Od razu przeszła mi ochota na łażenie po krzakach. Odruchowo zacząłem oglądać ubranie a wyobraźnia podsunęła mi obraz kleszcza wbijającego ryjek w skórę. Mniejsza o wyobraźnie, czas na garść faktów. Zależność pomiędzy ilością pasożytów a liczbą saren została potwierdzona przez naukowców. Pod lupę poszły sarny leśne i polne.

Dwie grupy, które na stałe mieszkają w odmiennym środowisku. Te pierwsze mają na sobie pięć razy więcej kleszczy niż iż podmiejskie koleżanki. To brzmi pocieszająco, gdyż szansa przyniesienia do ogrodu atakującego ludzi pasożyta jest mniejsza. Niestety, jedna samica kleszcza zgubiona przez sarnę w ogrodzie może złożyć kilka tysięcy jaj. Z nich wylegną się hordy krwiopijnych larw i nimf.

Reszta to już czysty przypadek. Czy pasożyt nas dopadnie i czy zarazi boreliozą.