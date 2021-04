Konflikt w OSP Goszcza. Rozpada się grupa ratowników z psami. Czy są szanse na jej ratowanie?

Przyczyną rezygnacji członków grupy jest brak możliwości porozumienia się z Naczelnikiem i Prezesem OSP Goszcza w kluczowych dla istnienia grupy kwestiach, co uniemożliwiało bieżącą działalność i rozwój grupy - czytamy w informacji Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Konflikt nie jest sytuacją nagłą. Wynika z nieporozumienia naszej grupy z szefostwem jednostki OSP Goszcza i niezrozumienia naszej specyficznej działalności. Jako pasjonaci ratownictwa z udziałem psów, poszukiwania ludzi i szkolenia do tego psów poświęcamy mnóstwo czasu na ćwiczenia. To cotygodniowe, długie godziny pracy przewodników, ratowników, nawigatorów i nieustające szkolenia psów. To wszystko w ramach wolontariatu i pasji, a mimo to spotykaliśmy się z niezrozumieniem i trudnościami dotyczącymi wyjazdów na ćwiczenia, szkolenia. Uznałem, że nie sprostam tym formalnościom i złożyłem rezygnację. Prosiłem członków grupy, żeby zostali, że wybiorą innego dowódcę i może współpraca ułoży się. Jednak większość złożyła wypowiedzenia