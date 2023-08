Koszyce. Zwierzęta z minizoo Zagroda czekają na odwiedziny

Na miejsce bardzo łatwo trafić. Jadąc od strony Krakowa należy kierować się w stronę Sandomierza. Po minięciu centrum Koszyc i przejechaniu skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką 768 i nową obwodnicą należy skręcić w prawo na parking. Zresztą informuje o tym umieszczona przy drodze tablica. Niepotrzebne są żadne formalności. Otwarta brama zaprasza do wejścia. Nie ma nawet biletów wstępu. Kto chce, może coś wrzucić do puszki „bocianowi”. Wszystko można zwiedzić samemu, byle tylko trzymać się zasad umieszczonych w regulaminie. Jeden z jego najważniejszych punktów to zakaz samodzielnego karmienia zwierząt.

- Hodowla zwierząt to moja pasja, którą w ten sposób chcę się podzielić z innymi. Wcześniej zagroda była zlokalizowana po drugiej strony drogi krajowej i mało kto o niej wiedział. W maju została przeniesiona w obecne miejsce i jest o wiele lepiej – opowiada właściciel minizoo Janusz Kałuża.