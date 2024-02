Kraków. Nowa wystawa plenerowej na terenie byłego obozu KL Plaszow

- Wystawa plenerowa "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" jest przede wszystkim pierwszym, dostępnym w każdej chwili przewodnikiem po miejscu pamięci KL Plaszow - podkreśla Paulina Nortowska z Muzeum KL Plaszow. - Ustawiona w terenie poobozowym, wskazuje i opowiada historię byłego obozu, jednocześnie umożliwiając odwiedzającemu zlokalizowanie w obecnej przestrzeni opisywanych zdarzeń. Każdą z plansz buduje tekst historyczny, fragmenty relacji byłych więźniów oraz historyczne fotografie. Treści prezentowane na wystawie uzupełniają także dodatkowe nośniki: 41 punktów terenowych, informujących o lokalizacji obiektów istotnych dla historii obozu oraz trzy okna archeologiczne - wymienia.

Pojawienie się nowej wystawy plenerowej to niejedyna zmiana, jaka zaszła na terenie poobozowym. W ramach pierwszego etapu inwestycji budowy Muzeum KL Plaszow na terenie byłego KL Plaszow wykonano też renowację posadzki Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz oznaczono granice cmentarzy żydowskich. Plac apelowy zyskał nową, wyraźniejszą żwirową opaskę. Na terenie pojawiły się też tzw. okna archeologiczne, pylony pod wystawę plenerową i regulamin, punkty terenowe, konstrukcje pod makiety, schody terenowe (ułatwiają one dostęp do bardziej stromo położonych części upamiętnienia) oraz ławki i kosze na śmieci.