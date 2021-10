Krakowianie nie kupią mieszkań bez wkładu własnego? Limity zaproponowane przez rząd są zbyt niskie, by uzyskać wsparcie państwa Zbigniew Bartuś

Senat pracuje nad uchwaloną przez Sejm ustawą wprowadzającą rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który w zamierzeniu pomysłodawców ma pomóc mniej zasobnym rodzinom w zakupie własnego lokum. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy dopiero założyli rodziny i mają małe dzieci, nie zgromadziło bowiem wystarczającego kapitału, by nabyć mieszkanie na kredyt. By dostać w banku 30-letni kredyt hipoteczny na 50-metrowe mieszkanie w Krakowie trzeba mieć na starcie co najmniej 10 procent jego wartości, czyli minimum 50 tys. zł, bo mediana cen przekroczyła 10,5 tys. zł, a średnia 11 tys. zł za metr. Rządowy program ma zdjąć z barków rodzin ten ciężar. Jest jednak jeden warunek: cena mieszkania nie może przekroczyć ustalonych limitów, a te – wedle wyliczeń ekspertów Expandera – są w przypadku Krakowa o ponad 30 procent niższe od aktualnej średniej rynkowej. Znacznie lepiej wygląda to w pozostałych miejscowościach Małopolski.