Kryspinów. Kompletnie pijany kierowca siedział za kierownicą. Miał pistolet gazowy i narkotyki

Okazało się, że kontrolowany mężczyzna siedzący w samochodzie to 38-latek z powiatu chrzanowskiego. Miał narkotyki, pistolet gazowy z magazynkiem, w którym było 7 sztuk amunicji.

Od mężczyzny policjanci wyczuli silną woń alkoholu, więc zbadali go alkomatem, który wykazał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna twierdził, że nie kierował pojazdem pod wpływem alkoholu, a spożył go dopiero po zaparkowaniu. 38-latek został zatrzymany i pobrano mu krew do badań w celu ustalenia, czy w czasie, gdy kierował pojazdem, był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających - powiedziała nam podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.