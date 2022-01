Krzeszowice. Geodeci mierzą domy i działki. Trwa modernizacja ewidencji gruntów i budynków. To może zmienić wysokość podatków Barbara Ciryt

W gminie Krzeszowice trwają prace geodezyjne, ale tylko w części wiejskiej, miasto wciąż czeka modernizacje gruntów i budynków Fot. gmina Krzeszowice Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mieszkańcy terenów wiejskich w gminie Krzeszowice mogą się spodziewać wizyt geodetów, którzy pomierzą nieruchomości - zarówno domy, jak i działki. W tej gmina zaczęła się modernizacja ewidencji gruntów i budynków, a co za tym idzie będzie nowe naliczanie podatków. Inwestycje przeprowadza powiat krakowski. To jedna z ostatnich gmin, a których takie prace są realizowane. Mapy ewidencyjne zostaną poprawione, zostaną usunięte błędy polegające m.in. na tym, że mieszkańcy płacą podatki rolne za działki budowlane. Dla gminy to może oznaczać zwiększenie wpływów do budżetu.