Książ Wielki. Po otwarciu S7 miało być spokojnie, a jest duży ruch. Winna nawigacja?

Otwarty w ubiegłym tygodniu, liczący blisko 20 kilometrów odcinek drogi S7 między węzłami Książ i Miechów miał „przejąć” ruch ze starej krajowej siódemki, poprowadzonej przez centrum Książa Wielkiego. To zaś miało spowodować, że w miejscowości zrobi się spokojniej, a przejście przez główną ulicę nie będzie już poważnym wyzwaniem. I po części ruch się przeniósł, ale nie do końca tam, gdzie oczekiwano.

- Odkąd otwarto nowych fragment drogi ekspresowej, nie mamy spokoju. Z jakiegoś powodu kierowcy zamiast jechać nowym odcinkiem, na węźle Książ zjeżdżają na drogę lokalną przez Wielka Wieś i jadą do starej siódemki przez centrum Książa Wielkiego. Na drodze, która do tej pory była spokojna, panuje wielki ruch nawet w nocy. I to nie są samochody miejscowe, bo rejestrację są radomskie, warszawskie i inne. Nawet tiry się od czasu do czasu pojawiają, czego wcześniej nie było – mówi nam mieszkaniec Wielkiej Wsi.