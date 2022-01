Latający dziadek do orzechów

Górna połowa dzioba zawiera kilka precyzyjnie ustawionych latających listewek tnących. Dolne zagłębienie idealnie pasuje do kulistych obiektów wielkości pestki czereśni. Całość spinają mocne mięśnie, które zamykają dziób z naciskiem prawie pięćdziesięciu kilogramów. To jak solidne uderzenie metalowym młotkiem. Tyle tylko, że bez zmiażdżenia jadalnej zawartości.

Rozkład dnia wyglądał podobnie. Śniadanie do syta przed dziewiątą, drzemka na brzozie do południa, obfity obiad i popołudniowa sjesta. Tego roku jeszcze go nie widziałem. Nie sądzę by wszystkie odleciały na zimowisko. Czekam cierpliwie. Na pewno przylecą.