Łuczyce. Chodnik zarósł trawą i został zalany wyciekami z pobliskich nieruchomości. Ludzie skarżą się, że muszą przez to przeskakiwać Barbara Ciryt

Problem z chodnikiem przy ul. Krakowskiej mają mieszkańcy Łuczyc w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Interweniują, że jedyny we wsi chodnik zarósł trawą, dzikim winem, które "zabiera" pieszym miejsce, a do tego jest notorycznie zalewany jakąś substancją. Ludzie dociekają, czy to ścieki z szamba, czy wycieki wód gruntowych z sąsiedniej skarpy. Gminni urzędnicy prowadzą kontrole.