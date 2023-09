Małopolskie Święto Hodowców w Proszowicach. Tutejsi hodowcy też chcą mieć swoje rasy gołębi

- Nasz organizacja zrzesza wszystkie organizacje hodowlane w Polsce. Jet ich ponad 100, w sumie ponad 5 tysięcy ludzi. W każdym regionie takie pokazy odbywają się głównie jesienią, bo to jest okres, kiedy zwierzęta są już po lęgach. My je popieramy, bo to promocja ochrony i tworzenia nowych ras, a Małopolska to region szczególny, ponieważ na około 100 polskich ras gołębi i około 15 polskich ras drobiu, 70 procent to są właśnie rasy małopolskie – mówi prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Jan Pajka.

Nie jest wykluczone, że małopolski wkład w hodowlę wkrótce może się powiększyć za sprawą proszowickich miłośników gołębi. Podczas wystawy zaprezentowano kilka sztuk gołębi typu „proszowicki wystawowy” i „ryś proszowicki koroniasty”. Ambicją tutejszego stowarzyszenia hodowców Zielononóżka jest to, aby zostały zarejestrowane jako nowe rasy. Prezes Pajka zwraca jednak uwagę, że jest to procedura dość długa i skomplikowana. Wymaga co najmniej kilkuletniej pracy w zakresie bądź odtworzenia rasy dawnej, bądź stworzenia nowej w drodze krzyżówek.