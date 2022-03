Marcowe zmiany na kolei. Korekta rozkładu jazdy obejmie Skawinę, poprawią się przejazdy aglomeracyjne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z przewoźnikami opracowały połączenia w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych, a wykonawcom zapewnić warunki do kontynuacji prac. Dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego zwiększa się atrakcyjność, dostępność i konkurencyjność kolei w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe.

W Małopolsce zapowiadana jest lepsza oferta przewozowa dla podróżnych z gminy Skawina. Zyskają nowe możliwości podróży do pracy i szkoły.

Pociągi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, zatrzymają się na przystanku Skawina Zachodnia oraz stacji Podbory Skawińskie. To kolejny efekt prac Polskich Linii Kolejowych na trasie ze stolicy Małopolski do Podborów Skawińskich. Pociąg na tej trasie jest bezkonkurencyjnym środkiem transportu. Ze Skawiny do centrum Krakowa dojeżdżamy w około 25 minut - przypomina Mirosław Siemieniec.