Michałowice. Przebudują jedną z najważniejszych dróg w centrum gminy. W planach poszerzenie, budowa chodników, przystanków i kanalizacji Barbara Ciryt

Przy planowanej do przebudowy ul. Jana Pawła II w Michałowicach znajdują się wszystkie najważniejsze instytucje i placówki gminne Fot. gmina Michałowice Zobacz galerię (10 zdjęć)

Zakończyły się wstępne konsultacje w sprawie przebudowy ul. Jana Pawła II w Michałowicach. To bardzo ważna arteria w centrum gminy, prowadzi do najważniejszych instytucji i miejsc publicznych. Droga ma być przebudowywana, poszerzana i co niezwykle istotne jednocześnie planowana jest budowa kanalizacji. Projekt dla tej drogi powstaje od ubiegłego roku. Wstępne propozycje zaprezentowano mieszkańcom, konsultacje dotyczyły głównie projektowania kanalizacji. Dokument wciąż jest w przygotowaniu.