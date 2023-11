Miechów. Gmina ma zapłacić za utylizację nielegalnie składowanych na jej terenie odpadów. Kwota jest ogromna

Zgodnie z ustaleniami Prokuratury niebezpieczne odpady były zwożone do Miechowa między sierpniem a grudniem ubiegłego roku z województw małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Miejscem ich składowania były hale produkcyjne przy ulicy Kolejowej, których właścicielem jest firma, mająca swoją siedzibę w Mysłowicach. Na początku grudnia ubiegłego roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami zatrzymali w tym miejscu cztery osoby w wieku 35, 40, 41 i 63 lat, pochodzące z województwa mazowieckiego oraz śląskiego. To oni kilka miesięcy wcześniej rozpoczęli tutaj nielegalny proceder, wynajmując hale na podstawie fałszywych dokumentów.

Na dużej przestrzeni, w setkach pojemników typu mauzer oraz beczkach z tworzyw sztucznych i metalowych, składowali odpady, które powinny trafić do utylizacji. Odpady pochodziły z przemysłu chemicznego, farbiarskiego, petrochemicznego, drukarskiego, motoryzacyjnego i lakierniczego. Do Miechowa trafiały na naczepach ciężarówek. Łączna waga odpadów jest szacowana na 440 - 540 ton.

W związku z faktem, że zgodnie z obowiązującym prawem, to gmina powinna teraz zająć się unieszkodliwieniem odpadów, burmistrz rozesłał pisma z prośbą o pomoc w sfinansowaniu procesu utylizacji do parlamentarzystów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na razie nie wiadomo jeszcze, na ile odniesie to skutek. Zgodnie z oceną biegłego, koszt utylizacji może wynieść od 2,7 do 3,3 miliona złotych. Burmistrz przekonuje w pismach, że dochody gminy nie są w stanie pokryć takiej sumy.