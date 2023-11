Miechów. Po procesji poświęcili kolejny odnowiony zabytkowy grób

Jadwiga Lochtman zmarła w sierpniu 1910 roku w wieku 22 lat. Przyczyną zgonu w tak młodym wieku były komplikacje okołoporodowe. Efektowny pomnik nagrobny wykonał jej mąż, Franciszek Lochtman, który posiadał zakłady kamieniarskie w Dąbrowie Górniczej i Miechowie. Był też nauczycielem miechowskich kamieniarzy.

- Franciszek Lochtman pochodził z niemieckiej rodziny, która przyjechała do Polski w XIX wieku do budowy kolei warszawsko-wiedeńskiej i została spolszczona. Po śmierci Jadwigi Franciszek ożenił się po raz drugi. W czasie wojny Niemcy kilka razy zmuszali go do podpisania reichslisty i volkslisty, ale odmówił - mówi Jan Włudarczyk, miechowski lekarz, który przyczynił się odnowienia grobu Jadwigi Lochtman.