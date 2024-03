Miechów. Trzecia Droga powalczy na wszystkich frontach Aleksander Gąciarz

Mariusz Wolny i Regina Siudak otwierają listy wyborcze Trzeciej Drogi w swoich okręgach Aleksander Gąciarz

Trzecia Droga to piąty komitet, który wystawia swoich kandydatów we wszystkich okręgach do miechowskiej Rady Powiatu. Na jedynkach w poszczególnych okręgach znaleźli się znani samorządowcy.