Miechów. Trzy dni ze strefą kibica Igrzysk Europejskich Kraków 2023. To już od piątku!

W piątek można będzie śledzić rywalizację o medale m. in. w kajakarstwie, karate, lekkie atletyce, strzelectwie i skokach do wody. W strefie kibica natomiast przygotowano m. in. tor przeszkód, trening łuczniczy i interwałowy oraz turniej squasha.

Również w piątek planowane jest powitanie lata, czyli miechowskie „Wianki. W programie imprezy występy artystyczne, pokazy teatru ognia, dyskoteka plenerowa.

W sobotę na igrzyskach o medale powalczą łącznicy, lekkoatleci, strzelcy i zawodnicy rywalizujący we wspinaczce sportowej. Na kibiców w Miechowie czekają natomiast turniej tenisa ziemnego, zajęcia fitness, piłki nożnej i badmintona, zawody ironkids. A że nie samym sportem człowiek żyje będzie też można wziąć udział w wymianie książek i obejrzeć seans filmowy.

W niedzielę o medale igrzysk znów powalczą lekkoatleci, a poza tym m. in. pływacy i szermierze. W przerwach między związanymi z tym emocjami, w strefie kibica będą do wyboru zajęcia ogólnorozwojowe, turniej squasha dla dzieci, warsztaty plastyczne.

Organizatorami zajęć dla uczestników strefy kibica są lokalne stowarzyszenia i organizacje. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.