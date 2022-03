Modlnica. Opowieści o dawnych właścicielach dworu. Rodzina Nowina Konopków odwiedziła mieszkańców wioski

Spotkanie było okazją do prezentacji historii Modlnicy oraz wspomnień. Najstarsi mieszkańcy pamiętają jeszcze Adama Konopkę, który był właścicielem dworu do 1945 roku. Sołtys Modlnicy Bogumiła Pietrzyk podczas prezentacji historycznej sięgała do najstarszych zapisków i wspomnień o Modlnicy, ale przypominała też chlubne dzieje, gdy na dworze (dzięki uprzejmości Józefa Konopki) mieszkał Oskar Kolberg, etnograf i folklorysta. Tutaj pisał kolejne tomy swojego dzieła "Lud".

O samym rodzie Konopków, zwyczajach, życiu, upodobaniach, cechach charakteru kolejnych właścicieli dworu, ich współmałżonków, rodzeństwa i dzieci opowiadał barwnie Stanisław Nowina Konopka, syn Iwa Nowina Konopki z Krakowa oraz wnuk Dominika Nowina Konopki, którego część mieszkańców Modlnicy zna i spodziewała się zobaczyć na tym spotkaniu. Jednak ze względu na zdrowie nie mógł przybyć.