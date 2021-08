Mogilany. Po rocznej przerwie dzieci z dworu i plebanii wrócą do budynku przedszkola, które zmieniło się nie do poznania

https://docs.google.com/document/d/1eoqZb3Iuiz98ni2L0gYUvOqnXg2uJ83sNwr3ZFKEcJs/edit#

W oddanym obiekcie jest świeżo i kolorowo. Rodzice i dzieci cieszą się z nowej placówki i nie mogą się doczekać jej otwarcia we wtorek 1 września 2021 roku.

Igor, koparka i betoniarka

- Będę bawił się z moim kolegą Igorem, z którym chodziłem do przedszkola w Konarach

– powiedział nam 5-letni Radosław.

Pani Anna, mama Radka powiedziała nam, że chłopczyk rok temu nie dostał się do przedszkola w Mogilanach i rodzice skorzystali z wolnych miejsc w Konarach gdzie go wozili.

Radek już wie jakie będą jego ulubione zabawki w mogilańskiej placówce. To koparka oraz betoniarka.

Mama chłopca liczy, że za rok także do tego przedszkola zostanie przyjęta dwuletnia teraz córeczka Kinga.

Dzieci miały okazję obejrzeć przebudowany obiekt w sobotę podczas oficjalnego otwarcia przedszkola.