Mongolska jurta stanęła przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Co w środku? Wsparcie dla cudzoziemców chcących robić biznes pod Wawelem

W otwarciu Punktu udział wzięli przedstawiciele władz uczelni, Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uroczystość zaszczycił Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Wiaczesław Wojnarowskyj, a towarzyszyli mu liczni reprezentanci prężnej, 80-tysięcznej już, społeczności ukraińskiej w Krakowie. Nie zabrakło liderów, działaczy i pracowników instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem imigrantów, współpracujących ze sobą coraz intensywniej m.in. za sprawą projektu Taskforcome oraz w ramach innych inicjatyw.

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie współtworzy przyjazny ekosystem biznesowy dla cudzoziemców, którzy wiążą z Polską i Małopolską nadzieje na nowe i lepsze życie

– powiedział otwierając punkt prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, największej w Polsce uczelni biznesowej.

Tomasz Żybula, szef TCF HUB, cieszy się, że po kilkunastu miesiącach pandemii, która pokrzyżowała pierwotne plany współautorów ambitnego projektu Taskforcome związane m.in. z integracją cudzoziemców, sytuacja zdaje się normalizować. Pomagają masowe szczepienia, liczba zachorowań stale maleje, podobnie jak liczba zgonów, co pozwala znosić rządom kolejne obostrzenia. Dzięki temu otwierane są granice, przywracane regularne połączenia autobusowe, kolejowe i lotnicze, co ma kluczowe znaczenie dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do Polski, by podjąć studiować, pracę, bądź założyć firmę.