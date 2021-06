Myślenice. Edyta Lewandowska kocha długodystansowe biegi górskie. Z wzajemnością

Taki bieg wymaga żelaznej kondycji i wytrzymałości nie tylko na temperaturę, ale też na wysokość. Do tego konkretnego startu Edyta nie przygotowywała się w wysokich górach, a mimo to na mecie była dziewiąta i pierwsza wśród kobiet. Pokonanie trasy zajęło jej 4 godziny 14 minut i 10 sekund, którym to wynikiem poprawiła dotychczasowy rekord o 8 minut. I nie był to pierwszy raz kiedy na Etnie pobiła rekord. Dwa lata temu w ultramaratonie (94 km) Etna Trail zajęła czwarte miejsce w kategorii open i pierwsze wśród kobiet z czasem 14:22:25 poprawiając kobiecy rekord o… 3 godziny! Nie jest wykluczone, że podobny wyczyn jakim jest pobicie rekordu uda jej się i za trzecim razem, kiedy znów wybierze się na Sycylię i na Etnę, bo już po ukończeniu tegorocznego startu tam czuła, że mogła więcej, że w zasięgu było „złamanie” 4 godzin, ale nie szarżowała, bo nie wiedziała jak zachowa się jej organizm nie przyzwyczajony do aż takich wysokości.

Diagnoza była dla mnie końcem świata, ale stwierdziłam, że się nie poddam, że zrobię wszystko, aby wrócić

– mówi w rozmowie z nami.

Walczyła o to cztery lata. Dzięki lekarce, którą znalazła i ćwiczeniom udało jej się nie tylko uniknąć operacji, ale też wrócić do sportu wyczynowego, a konkretnie do biegów górskich.

Już drugi start przyniósł jej tytuł mistrzyni Polski! „Przy okazji” pobiła rekord trasy. Było to w biegu Wielka Prehyba i do dziś Edyta ma wielki sentyment do Szczawnicy.