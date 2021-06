Myślenice. Na wymianę pieców gmina przeznaczy dwa razy więcej niż pierwotnie planowano

Początkowo pula to wynosiła 1 mln zł, ale już drugiego dnia naboru widząc jak duże jest zainteresowanie burmistrz Jarosław Szlachetka zarządzeniem zdecydował o dołożeniu 500 tys. zł, które pierwotnie miały być przeznaczone na podobny cel, bo na pomoc w wymianie starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne, ale w ramach rządowego programu Stop Smog. Po zakończeniu naboru, podczas którego wpłynęło 336 wniosków, wiadomo było, że nawet 1,5 mln zł będzie kwotą niewystarczającą. Wtedy to Rada Miejska na wniosek burmistrza przesunęła 474 tys. zł z działu „Transport i łączność (a dokładnie z zdania „Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Inicjatywy Samorządowej”) do działu „Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska” właśnie na dodatkowe wsparcie Myślenickiego Programu Wymiany Pieców.

Uchwalając budżet gminy na rok 2021 zapisaliśmy w nim 1 mln zł na wkład gminy w Inicjatywy Samorządowe, czyli budowę chodników przy drogach powiatowych wspólnie z powiatem. Do tej pory jednak nie ma odpowiedzi od powiatu, czy ten zechce skorzystać z tej pomocy i współfinansować z nami inwestycje, dlatego zdecydowaliśmy się zmniejszyć pulę środków na ten cel przesuwając 474 tys. zł na zadanie, niemniej ważne, które wiemy że zostanie zrealizowane

– mówi burmistrz Jarosław Szlachetka i dodaje, że gdyby okazało się, że powiat wyrazi wolę budowy chodników wspólnie z gminą i będzie oczekiwał 1 mln zł jej wkładu, gmina postara się uzupełnić pulę na IS-y do tej wysokości.

Radni niemal jednogłośnie (bo przy jednym wstrzymującym się głosie) poparli zmianę uchwały budżetowej. Tym samym na Myślenicki Program Wymiany Pieców przeznaczone zostanie w sumie 1 mln 974 tys. zł.

To powinno wystarczyć na wypłatę dofinansowania (które może wynieść do 6000 zł w przypadku wymiany pieca, lub do 8000 zł, gdy oprócz pieca montowana jest instalacja centralnego ogrzewania) wszystkim, którzy złożyli wnioski i spełnią określone regulaminem wymogi.

Najwięcej, bo aż 37 proc. ogólnej liczby wniosków złożyli mieszkańcy miasta. Za Myślenicami pod tym względem następne są Jawornik i Głogoczów, a dalej ex aequo Osieczany i Trzemeśnia.

Pomoc z tego gminnego programu można łączyć z pomocą z rządowego programu „Czyste Powietrze”.