Myślenice. Nowy przebieg trasy S7 Kraków - Myślenice. W czwartek samorządowcy poznają możliwe korytarze ważnej drogi

Docelowo droga S7 ma być drogą ekspresową na całej długości, czyli z Gdańska do Rabki-Zdroju. Na południe od Krakowa ekspresówka zaczyna się jednak dopiero 30 km dalej, bo w Myślenicach i biegnie po dawno (w 2008 roku) oddanym do użytku odcinku Myślenice-Pcim-Lubień i dalej po nowym odcinku Lubień-Naprawa (druga jezdnia odcinka z Lubnia do Naprawy została oddana do użytku pod koniec 2021 roku). Jeszcze dalej, od Naprawy będzie prowadziła budowanym właśnie tunelem pod Luboniem Małym, którego portal południowy znajduje się w Skomielnej Białej. Stąd zaś, czyli ze Skomielnej Białej do Rabki, od września 2019 roku można już dojechać ekspresówką.

Droga, która dziś łączy Kraków z Myślenicami to droga dwujezdniowa, której parametry nie pozwalają na to, aby była to droga ekspresowa. Powodem są m.in. kolizyjne skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi oraz przejścia dla pieszych.

Właśnie dlatego zaczęto szukać miejsca dla tego odcinka gdzie indziej, tj. na wschód i na zachód od obecnej zakopianki Kraków-Myślenice.