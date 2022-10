Myślenice, Stróża. Zderzenie aut na starej zakopiance. Jedna osoba poszkodowana Katarzyna Hołuj

W sobotę (22 października) ok. godz. 14.30 na drodze lokalnej (stara zakopianka) w rejonie granicy Myślenic i Stróży doszło do zdarzenia drogowego. Wstępne informacje mówią o tym, że zderzyły się dwa samochody. Na skutek tego jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala.