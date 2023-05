Myślenickie obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Katarzyna Hołuj

W czwartek (18 maja) w Myślenicach świętowano Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W kalendarzu przypada on 5 maja, ale myślenickie obchody zaplanowano na nieco później. Najpierw 9 maja odbył się Przejazd Godności, a 18 maja spotkanie na myślenickim rynku. Obydwa wydarzenia miały ten sam cel, zwrócić uwagę na to, że osoby niepełnosprawne są i mają takie same prawa, w tym prawo aby godnie żyć.