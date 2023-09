Na Niepołomickich Błoniach będzie boisko treningowe oraz bieżnia. To kolejny etap zagospodarowania terenu sportowo-wypoczynkowego

Umowę na budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych podpisali Roman Ptak, burmistrz Niepołomic oraz Tomasz Bernat, prezes Gardenia Sport - wyłonionej w przetargu firmy, która ma zaprojektować i wybudować nowe obiekty na błoniach. Podpisanie umowy miało miejsce tuż przy terenie, na którym powstanie boisko i bieżnia.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że teren Niepołomickich Błoń to jeden z najpiękniejszych parków w Małopolsce, a może i w Polsce. Znajduje się tuż za zamkiem w sąsiedztwie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Wcześniej część błoń została zagospodarowana. Powstał hipodrom, tereny rekreacyjne do spacerów, alejki i mostki oraz tereny do odpoczynku i mała architektura z aranżacją układu słonecznego, ciekawy wybieg dla psów i obszary do zabaw.