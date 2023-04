Nie czekaj, zrób krok do zdrowia. Wstąp do kiosku profilaktycznego w sali obsługi klientów małopolskiego NFZ

Sala obsługi klientów małopolskiego NFZ

Te podstawowe pomiary pomagają ocenić ryzyko groźnych chorób cywilizacyjnych. Analiza składu ciała mierzy poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz zawartość wody w organizmie. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi ma pomóc w wykryciu nadciśnienia tętniczego. To właśnie ono bezpośrednio lub pośrednio jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Nieleczone może prowadzić m.in. do chorób układu krążenia, udarów mózgu, schorzeń nerek czy retinopatii. Tylko w Małopolsce z powodu nadciśnienia tętniczego leczy się około 400 tysięcy pacjentów. Kolejne setki jeszcze nie wiedzą o rozwijającej się w ukryciu chorobie, bo od dawna nie kontrolowały poziomu swojego ciśnienia.

Na otyłość cierpi co czwarty dorosły Polak, a Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że za 6 lat będzie mierzyć się z nią 30 proc. mieszkańców naszego kraju. Rośnie także liczba osób trafiających pod opiekę lekarzy z cukrzycą typu drugiego, za rozwój której odpowiadają przede wszystkim niewłaściwa dieta i brak aktywności fizycznej. Indeks masy ciała, czyli BMI, który można określić w kiosku profilaktycznym, jest istotny, by oszacować zagrożenie nadwagą i otyłością oraz ich konsekwencjami.

Zmień dietę z NFZ

Wyniki pomiarów, wydrukowane bezpośrednio w kiosku, można omówić z doradcą ds. profilaktyki. Przedstawi on zakres norm dla każdego mierzonego elementu. Co ważne, doradcy nie interpretują wyników. Udzielą za to zdrowych wskazówek, m.in. jak z narzędziami stworzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadbać o aktywność fizyczną i zdrowie na talerzu.