Niedziela Palmowa w Tokarni. Procesja z Jezuskiem Palmowym, tokarskie bagniecie i Droga Krzyżowa na Kalwarii Tokarskiej

Wysoka na siedem metrów palma wykonana przez miejscowych gospodarzy i miejscowe gospodynie w ramach zajęć w Kliszczackim Centrum Kultury, stanie na placu kpt Mieczysława Targowskiego.

Zaraz obok placu znajduje się dworek, który tego dnia będzie otwarty i w którym będzie można zwiedzić stałe ekspozycje w tym galerię rzeźby Józefa wrony. To właśnie Józef Wrona, artysta ludowy z Tokarni, jest autorem wielu rzeźb, w tym wspomnianego już Chrystusa na osiołku, która począwszy od roku 1968 co roku w Niedzielę Palmową jest obwożona wokół kościoła na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.