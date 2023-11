Niepodległościowa Jedenastka. Bieg po najpiękniejszej trasie podkrakowskiej Doliny Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego

Choć limit 500 miejsc na biegu podczas zapisów był wyczerpany, to pogoda deszczowa w sobotni poranek zniechęcała do startu. Mimo to ogromna rzesza zawodników nie poddała się. Pobiegli jak zwykle po jednej z najbardziej uroczych i malowniczych tras biegowych. Część odcinków tej 11-kilometrowej trasy prowadziło droga asfaltową, ale druga część to odcinki drogi leśnej.

Ci, którzy przyjeżdżają tutaj co roku wiedzą już, że przebiegnięcie tej trasy to nie tylko satysfakcja z jej pokonanie, ale także zachwyt nad niezwykłymi widokami. Wijąca się rzeka Prądnik, a dookoła niezwykła przyroda całej doliny oraz Ojcowskiego Parku Narodowego. Niektórzy zawodnicy przyznają, że jest tu pokusa zwolnienia tempa biegu, żeby podziwiać Dolinę Prądnika i niezwykły jesienny krajobraz okolicy.

Na ten bieg przybywają zawodnicy z gminy Wielka Wieś, sąsiednich gmin, całego powiatu krakowskiego oraz Krakowa, a także z odleglejszych terenów Małopolski i Śląska. Bieg wygrał Radosław Kłeczek z Giebułtowa z gminy Wielka Wieś. A wśród kobiet wygrała Lucia Vlcakova ze Słowacji.