Niespodzianka w finale proszowickiej ligi futsalu. Bud-Rem mistrzem!

Za faworyta finałowej potyczki uważany był Amplus, który w swoim składzie ma takich graczy jak Krzysztof Filipczak, Piotr Madejski czy Daniel Suchan. I to właśnie Madejski już w 3. minucie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Potem Amplus atakował, ale Bud-Rem potwierdził, że defensywa jest jest jego najmocniejszą stroną. Wynik 1:0 utrzymywał się aż do 28. minuty, gdy Sebastian Gorczyca po indywidualnej akcji pokonał Michała Siwieckiego i doprowadził do remisu. Amplus odpowiedział jednak błyskawicznie: obrona rywali się zagapiła, Madejski minął dwóch rywali i zagrał do Filipczaka, który dopełnił formalności. Wynik meczu ustalił Arkadiusz Chlebowski, kończąc szybki wypad z Rafałem Woźniakiem. Ten sam zawodnik mógł zakończyć mecz w regulaminowym czasie, ale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem.