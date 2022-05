(Nie)straszne gniazdo os

Kilka dni temu dorodna królowa os rozpoczęła prace budowlane na suficie mojego tarasu. Wpierw przykleiła podstawę konstrukcji, czyli płaski placuszek z przerzutego drewna wiekości pięćdziesięciogroszówki.

Następnego dnia wypatrzyłem zaczątki plastra na rodzaj kołyski dla potomstwa. Ośmiokątne, przyklejone do siebie twory. Podobne do plastra w pszczelim ulu, ale zamiast z wosku utworzone z masy papierowej. Osa zdrapuje żuwaczkami miękkie drewno i miesza je ze śliną. Później pracowicie kleci zeń gniazdo. Moja osa obudowała plaster do wysokości centymetra kulistą osłoną wielkości plecaki doping ponga zotworem wejściowym na czubku.

Nie wiem, czy osa zdążyła złożyć jaja, gdyż minął już trzeci dzień od chwili jak widziałem ją ostatni raz. Widać przepadła z kretesem. Taki los czeka dziewięć na dziesięć osich bań. Śmierć założycielki rodu oznacza definitywny kres całej kolonii. Nie ma komu wykarmić pierwszego pokolenia robotnic, których zadaniem jest przejęcie dalszych prac budowlanych i aprowizacja następnych pokoleń.

Królowa os przesiaduje wówczas w środku gniazdami jedynie składa jaja. Pokarm dostaje od robotnic i do końca życia nie wylatuje z gniazda. Tak wygląda los bardzo nielicznych os założycielek rodu. Jeśli zobaczycie gniazdko w budowie, nie popadajcie w panikę. Szanse na przetrwanie są niewielkie.