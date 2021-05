Niezdrowy styl życia to cios prosto w serce. Blisko 10 mln osób, czyli co trzeci dorosły Polak, żyje z nadciśnieniem tętniczym

Twoje serce będzie wdzięczne za rozstanie z „dymkiem”, kieliszkiem, cukrem, solą czy przetworzonym jedzeniem. W codziennym menu postaw na warzywa i owoce - z przewagą tych pierwszych. Powinny one stanowić połowę tego, co codziennie trafia na nasze talerze.

Dla zdrowia serca zamień relaks na kanapie na aktywny wypoczynek. Regularna aktywność fizyczna to jeden z podstawowych sposobów profilaktyki szeregu chorób, także zaburzeń układu krwionośnego. Z myślą o tych, którzy jeszcze szukają motywacji, by wykonać pierwszy krok i zacząć ćwiczyć, Narodowy Funduszu Zdrowia przygotował specjalny program treningowy „8 tygodni do zdrowia”.

Cykl składa się z ośmiu programów treningowych o długości 35 minut i stopniowo wzrastającym poziomie intensywności, przygotowanych z udziałem trenerów, lekarza, fizjoterapeuty i psychologa. Wszystkie filmy można znaleźć na profilu Akademii NFZ w serwisie YouTube.