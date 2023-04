Niezwykłe widowisko na ulicach Krzeszowic - "Parada Kapeluszy". Setki dzieci z cudami na głowach

Widowisko i parada ulicami miasta to pomysł, który zrodził się już rok temu w krzeszowickiej Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. I już drugi raz odbyła się ta parada. Inspiratorką jest nauczycielka języka angielskiego Elżbieta Staszczuk. Właściwie przełożyła na grunt krzeszowicki zabawę nawiązującą do starej angielskiej i amerykańskiej tradycji wielkanocnej, czyli "Easter bonnet" - wielkanocny czepek.

- U nas to takie szkolne święto nawiązuje do Wielkanocy, a także do wiosennej zabawy. Takiego relaksu i oderwania uczniów od szarej rzeczywistości, od codziennych obowiązków. W krajach anglosaskich te parady są organizowane przed Wielkanocą. U nas w szkole w ubiegłym roku tez udało się to zrobić przed świętami, a w tym roku pogoda nam nie sprzyjała, wiec zorganizowaliśmy paradę po Wielkanocy - mówi inicjatorka przedsięwzięcia Elżbieta Staszczuk.